Громадянок РФ вирахували за відкритими даними.

Мешканки Южно-Сахалінська під час новорічного звернення до чоловіків не придумали нічого кращого, як побажати окупантам вбивати українців і "рятувати Росію".

Відео, як група росіянок у святкових нарядах закликає до геноциду іншої нації, потрапило в мережу. "Від щирого серця вітаємо з Новим роком! Ми переможемо ворога - перемога буде за нами!" - заявила одна з жінок.

Інша додала: "Бий х*лів - рятуй Росію!" Третя заявила, що дуже чекає чоловіка "з перемогою": "Перемога обов'язково буде за нами". "Здоров'я вам, хлопці, повертайтеся живими", - сказала четверта.

Відео дня

Привітання записували за участю Діда Мороза і Снігуроньки.

Профілі росіянок були знайдені OSINT-дослідниками. Судячи з активності соцмереж, жінки ведуть нічим не примітне життя: вони діляться рецептами, вітають один одного з Різдвом. В той же час росіянки розсилають листівки з окупантами, георгіївськими стрічками і в цілому підтримують агресію Путіна проти України.

"Мабуть, всі вже бачили відео рашистських самок з тимчасово окупованого японського міста Южно-Сахалінська, які ніжно привітали своїх військових з Новим роком словами "Бий хо*лів" - рятуй Росію!" Ми ідентифікували деякі з них", - йдеться в повідомленні OSINT Бджоли.

Ганна Охріменко-Манойленко

Валентина Федоренко (Нікуліна)

Оксана Богомолова

Світлана Галащук

Підтримка росіянами війни проти України

За останніми даними розвідки, агресію проти українців підтримує 75% росіян.

Разом з тим у Росії зростають песимістичні настрої з приводу майбутнього своєї країни.

Це не заважає росіянам відвідувати пропагандистські акції, наприклад, концерти з Путіним щодо незаконного "приєднання" українських територій.

За кордоном росіян часто викривають на підтримці "русского мира" та армії загарбників, а також на нападах на українців.

Вас також можуть зацікавити новини: