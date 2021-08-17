"Страх все більше мене долав і я почала впадати у відчай, що хтось прийде. І я виявилася права", - скаржиться жінка.

У Росії жінку облили окропом в перший робочий день на агрохолдингу в Челябінській області.

Про це повідомляє місцевий "31 канал".

Росіянка хотіла влаштуватися адміністратором на свинокомплекс "Родніковський", але їй запропонували спершу пройти через душову — шлюз, в якому працівника з усіх боків обливає вода з миючим засобом.

Читайте також"Помер на місці": у Росії дружина випадково вбила чоловіка незвичайним способом – ЗМІ"Заходжу в душовий шлюз, двері блокуються і на мене починає бризкати гаряча вода. В жаху я починаю намагатися відкрити двері, кричати і кликати на допомогу, але мені ніхто не відкривав, нікого не було . Не знаю, скільки я там простояла, хвилину, дві? Весь цей час я кричала, кликала на допомогу, стукала по дверях. Страх все більше мене долав і я почала впадати у відчай, що хтось прийде. І я виявилася права. Ніхто не прийшов. У підсумку мені вдалося відкрити двері, або вона сама розблокувалася", - скаржиться постраждала.

Коли вона поскаржилася начальству, то замість вибачень її звинуватили у брехні.

"Він сказав, що я обманюю і вода не може бути гарячою, оскільки вона холодна. Я сказала, що тут не працюватиму. Він сказав, що ця робота, значить, не для мене і пішов", - каже жінка.

За її словами, їй довелося звернутися до лікаря — після того, що сталося у неї погіршилося самопочуття і підвищилася температура тіла.

Нагадаємо, минулого місяця в підмосковному місті Пушкіно люди побилися через чергу на щеплення проти COVID-19 - одній з жінок при цьому зламали щелепу.

Автор: Станислав Кожемякин