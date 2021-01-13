У Росії з’ясування взаємин між вихователями й матір’ю одного з малюків закінчилося побиттям.
Про це пише Telegram-канал Мослента.
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Конфлікт між сторонами виник, коли жінка вирішила з’ясувати, хто б’є її малолітнього сина в садочку.
За словами росіянки, малюк протягом місяця повертався додому з великими синцями й саднами.
Однак весь цей час вихователі пояснювали, що дитина постійно падає, тому й травмується. У відповідь жінка звернулася до травмпункту, щоб зафіксувати побої.
Уже з висновком медиків росіянка вирушила в садок, проте у закладі її зустріли з кулаками. Жінку одночасно били завідувачка, її донька, дві виховательки й кухар.
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