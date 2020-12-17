Раніше троє депутатів петербурзьких закзборів, включаючи Рєзніка, направили звернення главі ФСБ РФ Олександру Бортнікову з проханням про проведення перевірки за фактами, викладеними в розслідуванні видань The Insider, Bellingcat, СNN і Der Spiegel про отруєння Навального.

На засіданні законодавчих зборів Петербурга депутату Максиму Рєзніку відключили мікрофон після слів про розслідування отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це повідомляє Znak.com. Цю інформацію підтвердив і сам Рєзнік.

Читайте такожКадіров заявивши, що Навальний може звинувачувати в отруєні його"У відповідь на 10 млн переглядів за дві доби федеральна влада просто мовчить щодо ситуації із замахом на вбивство Навального. Таке мовчання, вибачте, гірше визнання провини. Або всі чекають, що завтра скаже цар?"- заявив російський депутат на засіданні.

Після цієї заяви Рєзніку відключили мікрофон зі словами: "Сідай давай, сідай, тобі говорять".

Що відомо про отруєння Навального

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко