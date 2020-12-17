На засіданні законодавчих зборів Петербурга депутату Максиму Рєзніку відключили мікрофон після слів про розслідування отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.
Про це повідомляє Znak.com. Цю інформацію підтвердив і сам Рєзнік.
Читайте такожКадіров заявивши, що Навальний може звинувачувати в отруєні його"У відповідь на 10 млн переглядів за дві доби федеральна влада просто мовчить щодо ситуації із замахом на вбивство Навального. Таке мовчання, вибачте, гірше визнання провини. Або всі чекають, що завтра скаже цар?"- заявив російський депутат на засіданні.
Після цієї заяви Рєзніку відключили мікрофон зі словами: "Сідай давай, сідай, тобі говорять".
Що відомо про отруєння Навального
- 20 серпня Навальний повертався до Москви з Томська, під час польоту йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Навального госпіталізували. Через два дні його евакуювали з Омська в Німецьку клініку Charite.
- 4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології та токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" в крові, сечі і на шкірі Навального. Факт отруєння політика "новачком" також підтвердили інші експерти.
- 10 вересня Навальний вийшов з коми.
- 23 вересня, його виписали з клініки Charite. 25 вересня прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш заявила, що Навальний залишиться в Німеччині до кінця курсу реабілітації.
- 1 жовтня в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel Навальний заявив, що за спробою його отруєння "Новачком" стоїть особисто президент РФ Володимир Путін. Він також повідомив, що має намір повернутися в Росію.
- 6 жовтня експерти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили факт отруєння Навального речовиною з групи "Новачок".
- 14 грудня CNN повідомило, що Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, названі їхні імена.
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