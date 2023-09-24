Лише одна з жертв звернулася у поліцію після цього розводу. Потім з'ясувалося, що постраждалих багато.

У Росії поліціянти придумали жорстку схему обману довірливих дівчат.

Як повідомляє Shot, у Санкт-Петербурзі підкачені хлопці знайомилися з жертвами у застосунках, "розводили" їх на секс, а після статевого акту залишали на тумбочці гроші. У цей момент у двері стукав поліцейський і вимагав хабар за непритягнення за статтею "Заняття проституцією". Затримано трьох співробітників МВС, які і придумали схему.

"Затримано двох оперуповноважених і начальника відділу боротьби зі злочинами проти особи відділу МВС Росії по Червоногвардійському району Теймура Гусейнова. Вони знайшли двох красенів і вигадали сценарій", - пише канал.

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Роль поліцейського, який несподівано накривав квартиру "повії", грав опер Павло Чепуркін (на фото). Він віз жертв у відділ, де його колега, зі схвалення начальника, вимагав гроші. У чатах, де дівчата обговорюють невдалі побачення, пишуть мінімум п'ять жертв, яких брали "на місці злочину" і намагалися "розвести".

До поліції звернулася одна із постраждалих. Її змусили заплатити 50 тисяч рублів, а інакше погрожували притягувати її до відповідальності за проституцію протягом дня. Також дівчині було запропоновано "кришу", якщо вона хоче продовжувати займатися проституцією. Щоправда, за це їй потрібно було платити 100 тисяч рублів щомісяця.

Порушено кримінальні справи за хабарництво та посередництво у хабарництві. Красені, що "розводили" дівчат, під підпискою про невиїзд.

Інші новини "русского мира"

"Русский мир" живе нескінченним потоком кринжових новин. Російські пенсіонери не втомлюються дивувати цивілізований світ кринж-новинами. Цього разу у Владивостоку 74-річна Ніна Магда заявила на кафе за те, що там продають брелоки з ворожим прапором. Ні-ні, не України, а Великої Британії.

Згодом у Казані росіянин прийшов на суд до матері і сам потрапив за ґрати на сім діб арешту. Пристави помітили у нього на шиї татуювання з гербом Третього Рейху.

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