Компанія Flowbird повідомила про припинення підтримки програмного забезпечення та апаратної частини паркоматів у Росії.

У російському Владивостоці через санкції Євросоюзу з 1 жовтня вимкнули паркомати, встановлені у центрі міста.

Оператор паркувань у Владивостоці "Цифрове Примор'я" заявив, що був змушений відключити паркомати після того, як компанія Flowbird повідомила про припинення підтримки програмного забезпечення та апаратної частини паркоматів у Росії через санкції, накладені ЄС.

Додамо, що Flowbird – французька компанія, яка спеціалізується на системах оплати та продажу квитків для автостоянок і систем громадського транспорту.

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Війна в Україні та антиросійські санкції

У червні 2023 року уряди країн Європейського Союзу погодили 11-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет забороняє транзит через Росію розширеного списку товарівта технологій, які можуть допомогти російському військовому сектору або сектору безпеки.

Найбільшою новинкою чергового пакету санкцій, за словами дипломатів, стало введення обмежень на продаж чутливих товарів та технологій подвійного призначення третім країнам, які потенційно могли б продати їх Росії.

Перелік цих країн може змінюватися в разі одноголосної згоди всіх 27 членів.

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