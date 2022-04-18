Всього роботу можуть втратити близько 200 москвичів.

Жителів Москви, які залишилися без роботи через відхід іноземних компаній з російського ринку, пропонують відправити на громадські роботи. Всього роботу можуть втратити близько 200 тисяч жителів російської столиці.

Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін.

За його словами, в Москві затвердили Програму підтримки працівників, які опинилися під ризиком звільнення, зокрема для співробітників іноземних компаній, які пішли з російського ринку. На реалізацію програми виділять 3,36 мільярда рублів.

Крім того, Собянін вказав, що москвичам, чиї роботодавці тимчасово зупинили роботу, але не закрилися, запропонують організувати тимчасові роботи, наприклад комплектування архівів і поточний ремонт обладнання.

У той же час для звільнених жителів Москви організовують громадські роботи в центрах держпослуг "Мої документи", літніх павільйонах "здорова Москва", парках та інших міських організаціях.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України, після чого багато країн ввели санкції.

В результаті більше 750 іноземних компаній тимчасово зупинили свою роботу в Росії або повністю пішли з російського ринку.

За підсумками 2022 року безробіття в РФ може зрости більш ніж удвічі і перевищити 9% вперше за останні 10 років. За оцінками експертів, в зоні ризику близько 2 мільйонів робочих місць.

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