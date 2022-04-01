У Росії виробники пива заявили про дефіцит алюмінієвих банок, на які припадає понад 30% ринку в кількості одиниць упаковки, на тлі масштабних санкцій проти РФ через війну в Україні.
Про це пише "Комерсант" з посиланням на російську Асоціацію виробників пива.
"В останні роки цей вид тари користується популярністю у споживачів, оскільки ця упаковка компактна і легка. Продажі пива в банках показували значне зростання. Виробник, який оголосив про вихід з ринку, є одним з його лідерів. Одномоментно замінити вибування значного обсягу упаковки буде складно", - йдеться в заяві асоціації.
Як повідомляв УНІАН, після початку Росією війни в Україні багато іноземних компаній заявили про відхід з російського ринку. У тому числі Росію вирішили покинути відомі виробники пива, серед яких Heineken і Carlsberg.
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