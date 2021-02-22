Школярка опублікувала в соцмережах пости про майбутню неузгоджену акцію протесту.

У Пензі поліція перевіряє пости восьмикласниці на наявність екстремізму і закликів до повалення влади. На дівчинку заявило керівництво школи.

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Школярка опублікувала в соцмережах пости з Пензенської групи "Ленінський комсомол" про майбутню неузгоджену акцію протесту.

Виконуюча обов'язки директора школи № 66 Віра Махоніна написала на неї заяву, наказала видалити пости і викликала її батьків до школи.

"Говорили, що не треба мені цікавитися політикою, точніше - "цікався, але не лізь в неї". І що "могла б хоча б про матір свою подумати", бо вона за мене відповідає. У підсумку сказали, що "ми тобі нічого не вказуємо", "можеш робити, як хочеш", - розповіла школярка.

У поліції у дівчинки забрали мобільний телефон. Відзначається, що пости вона не видалила, бо впевнена, що не порушила закон.

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Автор: УНІАН