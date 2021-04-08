Технік російської авіакомпанії намагався полетіти в США "зайцем", сховавшись в туалеті літака, проте його видав дзвінок начальника.
Про це повідомляє видання Baza у Telegram-каналі.
В кінці робочого дня в п'ятницю, 2 квітня, інженер вирішив потай відправитися в Штати. Для цього чоловік сховався в туалеті під час обслуговування лайнера, що вилітає в Майамі, випивши перед польотом алкоголь «для хоробрості». Однак чоловік забув свої документи при вході, чим і видав себе. Незадовго до вильоту йому подзвонив начальник і захотів пояснень. Технік не став брехати і прямо заявив про свої наміри.
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Поліцейським вдалося зняти інженера з рейсу в останню хвилину, коли від повітряного судна вже відвели трап.
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