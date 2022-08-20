Загалом міністр оборони країни-окупанта вважає цю ідею "русофобською".

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що ідея заборонити всім росіянам в’їзд до країн ЄС - це "прояв нацистської політики".

Про це він заявив на засіданні так званого "Першого міжнародного антифашистського конгресу" в підмосковному парку "Патріот", повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости.

"Сьогодні ми спостерігаємо ще один яскравий прояв нацистської політики, коли з високих європейських трибун активно просувається русофобська ідея заборонити всім російським громадянам в'їзд до країн Євросоюзу", - заявив Шойгу.

На цьому він не зупинився та "пройшовся" по країнам Прибалтики, які активно підтримують Україну у боротьбі з російськими загарбниками. За словами Шойгу, Литва, Латвія та Естонія нібито все частіше ігнорують "фундаментальні принципи світопорядку, правові та політичні оцінки Нюрнберзького трибуналу".

"В Естонії та Латвії стали традиційними марші легіонерів СС, військовим злочинцям встановлюються пам'ятники та обеліски. На вулицях міст Литви відкрито звучать нацистські гасла та заклики", - заявив він.

Нагадаємо, у низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборони на видачу віз громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія. Наприкінці серпня міністри закордонних справ ЄС обговорять можливі візові обмеження для громадян Росії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Португалія виступила проти заборони на в'їзд російських туристів до Євросоюзу.

Водночас міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу негайно анулювати видані росіянам туристичні багаторазові шенгенські візи.

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