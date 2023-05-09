Чоловіка просили здійснити неправдивий виклик поліції.

У Керчі в окупованому українському Криму росіяни влаштували перевірку роботи силовиків, внаслідок якої загинув чоловік.

Як повідомляє російський Telegram-канал Baza, 2 травня в місто приїхав "начальник центру кінологічної служби" Сергій Довженко, щоб перевірити, як окупантська поліція працює на території півострова.

З цією метою він звернувся до місцевого жителя Олександра Калиниченка, який косив траву на вулиці Комарова. Його попросили зробити неправдивий виклик поліції і повідомити, що у нього нібито вкрали газонокосарку. Він відмовився, але "перевіряльники" продовжували вимагати, щоб він це зробив. На тлі стресу через ситуацію, що склалася, Калиниченко стало зле, за деякий час він помер.

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"У рапорті Довженка перевірка пройшла штатно, без будь-яких пригод. А заявником навчального виклику вказаний якраз загиблий Олександр Калиниченко", – пише Baza.

Інциденти з поліцією РФ

Напередодні стало відомо про новий випадок поліцейського свавілля в Росії. Дільничні змусили росіянина з'їсти свій телефон. Це сталося після того, як він поскаржився на них.

Раніше в цьому місяці поліція Москви шукала пофарбованого в кольори українського прапора голуба-терориста, який нібито почав розкидати міни по російській столиці.

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