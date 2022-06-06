Місцеві "правоохоронці" встановлюють всі обставини диверсії.

Представники так званого Придністров'я заявили про нову диверсію. Нібито на автобазу підрозділи "миротворчого контингенту" скинули з дрона гранату.

Про це заявили в місцевому "слідчому комітеті".

Відзначається, що 5 червня в районі села Володимирівка, яке розташоване в районі українського кордону, на автобазу підрозділу "миротворчого контингенту" нібито з дрона скинули гранати РГД-5

"Постраждалих і руйнувань немає. На місці події працювали фахівці, проводилися необхідні слідчо-оперативні заходи, вилучені фрагменти вибухових пристроїв", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим вже призначили ряд спеціальних експертиз. Місцеві силовики встановлюють всі обставини диверсії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 25 і 26 квітня сталися вибухи в будівлі "міністерства держбезпеки ПМР" в Тирасполі, у військовій частині, а також була підірвана вежа радіотелецентру "Маяк".

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України ці події назвали провокацією, організованою спецслужбами Росії.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, Молдова може стати однією з двох країн, які в майбутньому планує захопити Росія. А в Міноборони України припускати, що Росія здатна використовувати Придністров'я за білоруським сценарієм.

Президент Володимир Зеленський вважавши атаку з боку Придністров'я можливою. Але Україна не боїться нападу, адже в регіоні з 15 тисяч солдатів воювати вміють всього 3 тисячі. Проте контроль кордону з "ПМР" все ж таки посилювати.

25 травня в невизнаному Придністров'ї відмовилися від ідеї мобілізації через масові від'їзди.

3 червня спікер голови Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук не очікує нападу окупантів з боку Придністров'я.

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