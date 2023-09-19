Джамбулат Сулейманов зазначив, що Москва ще намагається утримати нинішнього ватажка Чечні при владі.

Російська влада хотіла би призначити в Чечні свого губернатора. Водночас у Кремлі поки не готові до раптової смерті Рамзана Кадирова.

"Так, можна сказати, що сьогодні таким чином (отруївши – УНІАН) могли усунути Кадирова. Але, можливо, що зараз ще й не час його усувати. У мене зараз двояке враження від того, що відбувається. Я говорив, що він буде наступним за схемою, яку вибудовує російська влада. Але чи вигідно їм прямо зараз усувати його? Я в цьому не впевнений. Можливо, що ще не прийшов час, щоб його усувати, щоб порушувати вибудувану схему", - розказав керівник чеченського руху "Єдина сила" Джамбулат Сулейманов в інтерв'ю Radio NV

При цьому він вказав, що хворого Кадирова поки ще намагаються утримати при владі, тому що Москва не готова до різкої зміни ватажка.

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"Ми всі знаємо, що Кадиров хворів давно. Це міг бути, так би мовити, розтяжний акт його повільного усунення, а могло бути, що він хворів. Його сьогодні намагаються якось утримати в системі певний час, поки не буде підготовлена інша схема вибудовування влади в Чечні. Я більше схильний вважати друге, що вони сьогодні не готові до миттєвої зміни Кадирова. І тому немає коментарів від оточення Путіна з приводу його здоров'я. Мені здається, що все-таки прямо сьогодні і зараз вони не готові були замінювати", - підсумував Сулейманов.

Кадиров хворий - останні новини

В українській розвідці повідомили, що стан лідера Чечні Рамзана Кадирова погіршився. Крім того, в мережі з'явилася інформація, що він або в Комі, або померти.

При цьому журналісти з'ясували, що у вересні літак Кадирова тричі літав до Москви, де і залишився після останнього рейсу. У свою чергу в Кремлі не дають довідок про стан здоров'я ватажка Чечні. Водночас повідомляється, що Кадиров у відпустці з 3 липня.

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