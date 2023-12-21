Ще майже сотня дітей госпіталізована.

В Росії після оздоровлення в сибірському таборі в поїзді померла 12-річна дівчинка - мешканка так званої "ЛНР".

Як повідомляє "Медуза", діти з самопроголошеної ЛНР з'їздили на відпочинок в оздоровчий табір "Олімпійська Ребячка", розташований в Тюмені. Взимку там середня температура навколишнього середовища - мінус 15, але бувають і 50-градусні морози. Незрозуміло, в чому полягав тижневий відпочинок в цьому холодному сибірському місті, але відомо, що десятки "курортників" важко захворіли.

За даними чиновників, організована група дітей-жителів так званої ЛНР-виїхала з "Олімпійської Ребячки" (Тюменська область) вранці 19 грудня. Перед відправкою всі діти нібито пройшла медичний огляд, і всі були здорові. Проте вже ввечері 20 грудня в поїзді Тюмень-Адлер погіршився стан 12-річної Вероніки, а вночі, коли поїзд проїжджав через Пензенську область, вона померла.

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"На території Пензенської області прибулими до поїзда працівниками швидкої медичної допомоги зафіксована смерть дитини. Для встановлення точної причини смерті призначена і проводиться судово-медична експертиза", - повідомляє видання.

За словами матері Вероніки, ще вранці 20 грудня їй стало відомо, що у дочки піднялася температура до 39,2 градуса, вдень після прийому жарознижуючого "температуру збили", але ввечері підліток помер.

"Попросила дитина свіжого повітря, її вивели в тамбур. І в тамбурі вона втратила свідомість", - розповіла мати дівчинки.

Як зазначається, коли Вероніці стало погано, начальник поїзда зробив незаплановану зупинку на найближчій станції Колишлей в Пензенській області. Медики, які супроводжували групу дітей, намагалися дівчинку врятувати - до приїзду швидкої допомоги робили штучне дихання і непрямий масаж серця. Однак вдіяти нічого не змогли.

Залізничники вжили заходів, щоб не допустити поширення ГРВІ по інших вагонах: у багатьох з дітей виявили симптоми хвороби. На станції Балашов в Саратовській області 124 дитини і 11 супроводжуючих зняли з поїзда і відвезли на обстеження в інфекційну лікарню в Саратові. Як з'ясувалося, майже у шести десятка дітей виявили симптоми вірусної інфекції, у 15 з них вже підтверджено грип А. У МОЗ РФ заявили про 86 госпіталізованих, у сімох - висока температура, решта в задовільному стані. Ще 38 дітей і 11 дорослих, у яких немає симптомів захворювання, розміщені в провізорному блоці лікарні.

"Мама Вероніки розповіла, що на третій день дочка повідомила, що в таборі в іншої дитини піднялася температура, але лише коли захворіли інші діти, першого хворого ізолювали. Перед від'їздом з Тюмені у шістьох дітей виявили високу температуру, але в медпункті табору не стали заперечувати проти поїздки. Мати Вероніки звинувачує в смерті дочки керівництво табору і звинувачує співробітників в недбалості", - йдеться в повідомленні.

За даними "Медузи", табір входить до складу дитячого оздоровчо-освітнього центру "Дитяча Республіка", яким керує Лариса Шилова, сестра колишнього губернатора Тюменської області Володимира Якушева.

Крадіжка українських дітей Росією

Уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубинець під час Міжнародної конференції з прав людини "Свобода або страх" повідомив, що офіційно підтверджено депортацію 19 546 українських дітей.

Він каже, якщо Україна повертатиме одну дитину щодня, то на повернення всіх викрадених знадобиться 55 років. Крім того, окупанти продовжують щодня вивозити з країни нові групи дітей.

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