За словами віце-спікер Держдуми, цю роботу курирує закритий підрозділ служби безпеки України.

Українські спецслужби нібито створили систему вербування російських школярів для вчинення злочинів: підлітків начебто втягують у деструктивну діяльність за допомогою соцмереж і відеоігор, заявила віце-спікер Держдуми Анна Кузнєцова.

За її словами, цю роботу "курирує закритий підрозділ служби безпеки України (СБУ), а також центр інформаційно-психологічних операцій (ЦІПсО) і його філії в Київській, Вінницькій та Харківській областях".

Як стверджує Кузнєцова, на школярів впливають за допомогою комп'ютерних ігор, щоб створити в Росії "підліткове геймерське проукраїнське середовище".

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"У подібних іграх присутній русофобський відеоряд. У дітей формується негативний образ нашої країни і агресивний образ російської людини", - уточнила вона, не навівши конкретних прикладів.

Депутат додала, що крім цього школярі, часто неусвідомлено, спонсорують "нацистський режим" за допомогою ігрових донатів, оскільки розробники подібних ігор перераховують отримані кошти на допомогу Збройним силам України.

Підліткова жорстокість в РФ

Вранці в четвер, 7 грудня, в російському Брянську учениця восьмого класу гімназії №5 відкрила стрілянину по однокласниках під час уроку біології і скоїла суїцид. За даними міської адміністрації, в результаті стрілянини дві людини загинули, четверо постраждали.

"Встановлено особу восьмикласниці, яка відкрила стрілянину в Брянській гімназії. Їй виявилася 14 річна Аліна А. вона вбила свою однокласницю Марію н., а також поранила чотирьох хлопчиків", - йдеться в одному з повідомлень.

РосЗМІ повідомляють, що дівчина пронесла в школу зброю, вона зайшла в клас і відкрила стрілянину по учнях, після чого застрелилася.

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