Видання присвятило великий матеріал українським добровольцям тероборони.

Днями британське видання The Times розповіло історію 52-річної киянки, матері трьох дітей і маркетолога за освітою, яка вступила до лав місцевої тероборони на захист міста від можливого наступу РФ. Речниця російського МЗС Марія Захарова прогнозовано назвала статтю "фейковою" і поскаржилася на пропаганду.

52-річна мешканка української столиці Мар’яна Жагло у коментарі іноземним журналістам підкреслила, що готова захищати рідне місто від наступу ворога й сфотографувалась у придбаному військовому обмундируванні та з гвинтівкою "Зброяр З-15".

Жінка за освітою – маркетолог. Своє рішення щодо вступу у лави оборонців вона пояснила хвилюванням за майбутнє власних дітей: "Як мати я не хочу, щоби мої діти успадкували проблеми України, чи щоби ці загрози перейшли до них. Краще мені зайнятися цим зараз".

Читайте такожЛавров грубо відповів на запитання про Столтенберга"Якщо дійде до того, що ми будемо битися за Київ – ми готові битися, щоб захистити наше місто. Якщо буде необхідність розпочати вогонь – я почну стріляти", – заявила 52-річна Мар’яна.

Киянка пояснила, що ніколи у житті не полювала, але купила мисливську гвинтівку, коли почула, як вояки обговорювали найкращі варіанти зброї.

Українка також пройшла двотижневий снайперський курс і оснастила зброю оптичним прицілом, сошками, глушником тощо.

830 фунтів Мар’яна витратила на військову форму – каску, зимовий камуфляж, бронежилет, патрони і взуття, а також запаслася консервами на випадок двотижневого перебування у квартирі.

Жінка наголосила, що багато українців навчилися жити на тлі загрози потенційного вторгнення Росії з моменту окупації Криму в 2014 році: "Ні у мене, ні у чоловіка немає живих родичів у іншому місці, нам більше нікуди іти. Це наш дім. Ми за нього боротимемося".

Речниця МЗС РФ Марія Захарова у своєму блозі в Telegram емоційно відреагувала на вихід матеріалу про українських добровольців, звинувативши видання у пропаганді й поширенні брехні: "Чергова фейкова історія про "бойовиків", з яких західна пропаганда робить антиросійських бійців за свободу".

Територіальна оборона в Україні: що відомо

На тлі загрози повномасштабної російської агресії в Україні набув чинності закон про основи національного спротиву. Вказано, що провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ.

Національний спротив – це залучення всього населення до протидії агресору, а також підготовка до такої протидії.

До територіальної оборони можуть вступати містяни навіть без досвіду військової служби. Для зарахування необхідно пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

Нещодавно таким добровольцям дозволили застосовувати власну мисливську зброю для відбиття ворога й захисту цивільного населення.

У Міноборони прозвітували, що у прикордонних містах України сили тероборони сформовано вже на 70%.

У грудні в столиці заявили про створення штабу тероборони.

Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору – на тимчасово окупованій території.

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