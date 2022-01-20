За даними західної розвідки, імовірний напад на Україну Росія планує здійснити у січні-лютому.

МЗС Росії звинуватило Сполучені Штати Америки у підготовці до провокацій.

Про це заявила речниця міністерства Марія Захарова на брифінгу 19 січня.

Захарова назвала побоювання США і Європи щодо можливого нападу Росії на Україну з боку Білорусі "черговим трилером", щоб нібито приховати підготовку власних провокацій.

"Американські колеги випустили "черговий трилер" про наступ Росії на Україну з території Білорусі… І, звісно, не виключено, що робиться це для того, щоб створити інформаційне тло для власних масштабних провокаційних планах, реалізація яких може спричинити найсерйозніші наслідки", - сказала Захарова.

При цьому росіянка не уточнила, що за "провокації" нібито готують США.

Напередодні Вашингтон зробив заяву про підготовку Росією військових провокацій на території України проти власних гібридних сил, щоб сфабрикувати привід для вторгнення. Йдеться в тому числі про диверсії та інформаційні операції.

Читайте такожПоклонська не їде послом Росії у Африку: "Готова на будь-яку посаду""У нас є інформація, яка вказує на те, що Росія вже завчасно розмістила групу оперативників для проведення фейкової операції на сході України. Оперативники навчені веденню бойових дій у міських умовах й використанню вибухонебезпечних речовин для здійснення актів саботажу проти проксі-сил РФ", - сказала у грудні речниця Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, розвіддані вказують на те, що російські впливові особи вже починають фабрикувати українські "провокації" у соцмережах, щоби виправдати втручання Росії та посіяти розбрат в Україні.

У лютому пройдуть позапланові "навчання" білоруських і російських військових на кордоні з Україною в рамках "Союзної держави".

Міноборони України підтвердило, що Росія закінчила стягувати війська до кордону країни. За розвідданими, вторгнутися в Україну РФ може вже взимку.