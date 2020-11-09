Тривають пошуки підозрюваного.

У російському Воронежі солдат строкової служби влаштував стрілянину на території військової частини. НП сталася на військовому аеродромі в понеділок вранці.

Про це повідомляє низка російських ЗМІ. Інформацію про стрілянину також підтвердила влада російського регіону.

За інформацією ТАСС, загинули три людини - два офіцери й солдат-строковик.

"Військовослужбовець влаштував стрілянину, стріляв з пістолета, який забрав у офіцера. Вбито трьох людей", - йдеться в повідомленні.

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Одному з постраждалих вдалося вижити - зараз він у реанімації.

Агентство "РИА Новости"з посиланням на дані Міноборони пише, що близько 5-ї ранку солдат з добового наряду по парку напав на прибулих для перевірки посадових осіб. Загинули три людини, а стрілець зник. Ведуться його пошуки.

За даними місцевих ЗМІ, спочатку солдат був озброєний сокирою, але згодом заволодів чужою зброєю. НП сталася на військовому аеродромі "Балтімор". Стрілець-20-річний Антон Макаров, його фото вже поширили місцеві ЗМІ.

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Автор: Юрій Годован