За словами митрополита, такою дивною порадою він намагався пояснити жінці, що треба терпіти.

Ростовський митрополит РПЦ Меркурій дав пораду прихожанці отруїти свого чоловіка миш'яком.

Про це сам Меркурій заявив в інтерв'ю місцевому каналу. За його словами, в одній з приватних бесід прихожанка поскаржилася, що їй набрид чоловік, з яким вона перебуває у шлюбі понад 40 років.

За версією митрополита, росіянку дратували його побутові звички та підірване здоров'я. Жінка запитала духівника, як позбавитися цієї роздратованості.

"Я сказав їй: "Вбийте його!" Вона каже: "Як?" Я відповів: "Просто тихо підсипайте йому миш'як в їжу. Ніхто ж не подумає, що ти отруюєш його миш'яком. Він тихо загнеться". Шок... Вона каже: "Я не можу цього зробити". Я кажу: "Тоді терпи, ти ж його любиш", - сказав Меркурій.

Цю історію митрополит говорив з усмішкою. Натомість інтерв'юер не зміг приховати шоку.

Російська православна церква: останні новини

Як повідомляв УНІАН, патріарх РПЦ Кирило відзначився заявами про "благополучний час", у який живуть росіяни. Під час проповіді він заявив, що Росія - одна з п'яти "реально вільних країн світу". Патріарх наказав парафіянам дякувати за цю свободу Богові та молитися за диктатора Володимира Путіна - "православну людину", яка, на думку Кирила, усвідомлює величезну відповідальність, покладену на нього "зверху за батьківщину". Патріарх також закликав молитися за окупантів, які вбивають українців.

Також ми розповідали, що РПЦ створила для росіян нову ідеологію. У ній йдеться про те, що "відновлення єдності російського народу" через війну в Україні є ключовою умовою виживання та успішного розвитку Росії протягом XXI століття.

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