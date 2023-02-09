На посаду нового директора призначили Олену Пронічеву. Її сім'я відома в Росії своїми зв'язками в ФСБ.

Міністерство культури РФ призначило генеральним директором Державної Третьяковської галереї в Москві Олену Пронічеву, батько якої раніше працював у російських спецслужбах разом з Володимиром Путіним.

Факт про звільнення колишнього директора галерії Зельфіри Трегулової підтвердила прес-служба відомства в коментарі російським ЗМІ. Треуглова очолювала музей з 2015 року.

"Новим генеральним директором Державної Третьяковської галереї призначена Олена Пронічева, яка з 2020 року очолювала Політехнічний музей. Вона змінить Зельфіру Трегулову, яка залишає посаду генерального директора музею у зв'язку із завершенням терміну трудового контракту", - повідомили в Мінкульті РФ.

Офіційною причиною звільнення Треуглової зазначається "завершення терміну трудового контракту". Хоча раніше її активно критикували представники провоєнної співтовариства в Москві через невідповідність експозиції галереї морально-духовним цінностям. У січні в музей приходили відповідні перевірки.

При цьому видання The Moscow Times пише, що новий директор галереї Пронічева - дочка генерала ФСБ Володимира Пронічева, який працював у спецслужбі разом з Володимиром Путіним.

Хто така Олена Пронічева, і що її пов'язує з Україною

Олена Пронічева народилася 6 червня 1983 року в місті Мелітополь Запорізької області.

У 2005 році Пронічева закінчила МДІМВ за спеціальністю "Порівняльна політологія", після чого працювала на різних посадах в Держдумі РФ. З 2013 року - обіймала посаду виконавчого директора Єврейського музею та центру толерантності в Москві. До свого призначення головою Третьяковської галереї Пронічева працювала директором Політехнічного музею з грудня 2020 року.

Сім'я Пронічевої відома в Росії своїми зв'язками в ФСБ завдяки послужному списку глави сімейства й батька Олени Володимира Пронічева. Він є генералом російської армії та героєм РФ, з 2003 по 2013 рік очолював прикордонну службу ФСБ РФ.

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