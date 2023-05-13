Він "приземлився" на околиці Клинців - неподалік місця, де перед цим впав перший.

У Брянській області РФ сьогодні "день загадкового падіння гелікоптерів". РосЗМІ повідомляють, що впав другий за день вертоліт.

Як повідомляють російські пабліки, другий вертоліт впав неподалік першого - у Клинцівському районі, на околиці міста.

За даними "Осторожно, новости", вертоліт впав у селі Сурецький Муравей. На місці падіння видно стовп чорного диму. Про постраждалих не повідомляється.

Відео дня

Російські ЗМІ підтверджують, що обидва вертольоти були російськими. Ймовірно, їх збила російська ППО.

В РФ падають вертольоти - що відомо

Сьогодні у місті Клинці Брянської області, розташованому приблизно в 50 км від кордону з Україною, впав вертоліт. За словами очевидців, вертоліт довго кружляв над містом, після чого впав на будинок в приватному секторі.

Судячи з опублікованих відео з місця події, можна припустити, що вертоліт вибухнув у повітрі – не виключено, що в результаті ураження ракетою ППО.

Перед цим серйозний інцидент стався в окупованому українському Криму. Там російський вертоліт вже зазнав повноцінне крах. Пілоти загинули.

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