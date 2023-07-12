Регіон знаходиться"в режимі підвищеної готовності".

В Орловській області Російської Федерації, яку від України відокремлюють Брянська і Курська області, заговорили про створення загонів територіальної оборони. Раніше влада регіону заявляла про нібито атаки безпілотників по їхній території.

Як сповістив губернатор Андрій Кличков, надходять пропозиції створити сил тероборони в регіоні, і вони мають підтримку серед уряду області.

"Ми не прикордонний регіон, ми знаходимося в режимі підвищеної готовності, але при цьому знаємо, що відбувається в Курській, Брянській, Бєлгородській, Воронезькій областях, надходить пропозиція зібратися разом і організувати цивільний тил для того, щоб підготуватися, пройти ази медичної і тактичної підготовки, навчитися користуватися зброєю. Сподіваюся, нам це не знадобиться, але до цього потрібно бути точно готовими", – сказав Кличков.

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За словами глави регіону, пройде нарада з питань організації полігону, на якому "всі охочі зможуть навчатися основам бойової підготовки".

Загони територіальної оборони в Росії

Наприкінці 2022 року російська влада створила Бєлгородській області, що на кордоні з Україною, загони ТРО. У них було запропоновано вступати людям, які не можуть бути призвані в армію, але мають бойовий досвід і бажання "в разі необхідності встати на захист свого рідного дому і своєї сім'ї".

У липні стало відомо, що учасникам Бєлгородської ТРО збираються роздати зброю. Також влада області оголосила про плани набрати в цей підрозділ ще три тисячі осіб.

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