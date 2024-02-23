За підрахунками журналістів, за останній президентський термін Путіна репресіям піддалися 116 тисяч росіян.

Президент РФ Володимир Путін перевершив радянських генсеків Леоніда Брежнєва і Микиту Хрущова в масштабах репресій, говориться в дослідженні видання "Проект".

За підрахунками журналістів, за останній президентський термін Путіна репресіям піддалися 116 тисяч росіян. З них понад 10 тисяч були засуджені за кримінальними статтями і понад 105 тисяч - за адміністративними. Тільки за статтями про "виправдання тероризму", "екстремізм", "дискредитацію армії", "заклики до санкцій" і "військові фейки" за останні шість років було заведено 4667 кримінальних справ, фігурантами яких стали 5613 осіб.

Автори дослідження порівняли цю цифру з числом засуджених за "антирадянським" статтями при Хрущові і Брежнєві. У випадку з Хрущовим вони обрали шестирічний період з 1956 по 1961 рік - і нарахували всього 4883 репресованих. У Брежнєва обрали 1968-1973 роки - 1057 репресованих.

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В результаті автори дослідження прийшли до висновку, що в масштабах репресій Путін обійшов майже всіх радянських генсеків, крім одного - Сталіна.

Ситуація в РФ - деталі

В Російській Федерації значно посилюється придушення інакомислення через загарбницьку війну проти України. Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії, посилаючись на дані розвідки. Зокрема, 14 лютого 2024 року російський президент Володимир Путін підписав закон, що дозволяє конфіскацію майна за таке правопорушення як "поширення неправдивої інформації про російські збройні сили". Це правопорушення в основному спрямоване на те, щоб змусити замовкнути внутрішніх критиків війни в Україні.

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