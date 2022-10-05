Палій обрав ціллю нежитловий барак на території військової частини / фото depositphotos.com

В Підмосков'ї невідомий намагався підпалити будівлю на території військової частини. Він кинув чотири "коктейлі Молотова".

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Палій вибрав ціллю нежитловий барак на території військової частини в селі Зюзіно Раменського району. Вночі він підійшов до нього і кинув у вікно барака чотири пляшки з легкозаймистою рідиною. Дві з них розбилися і загорілися, пошкодивши обшивку будівлі. Інші дві навіть не розбилися (пізніше їх знайшли співробітники поліції).

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Палію вдалося втекти, його зараз шукають.

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