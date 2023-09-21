Військовослужбовці не встигли випити отруєну воду.

У Барнаулі проти місцевого жителя порушили кримінальну справу про замах на держзраду і спробі теракту через те, що він нібито отруїв воду для мобілізованих. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на ФСБ Алтайського краю.

Як стверджують у відомстві, житель Барнаула вийшов в соцмережах на громадян України і "став висловлювати радикальні погляди на політичний курс Російської Федерації". Він також заявляв про готовність підтримати Збройні Сили України.

"Як доказ своїх намірів чоловік отруїв воду, що призначалася для мобілізованих військовослужбовців. Весь процес він зняв на відео, яке направив представникам України", - зазначили в прес-службі відомства. При цьому зазначається, що військовослужбовці не встигли випити отруєну воду.

На відео затримання, яке опублікувало "РИА Новости", силовики хапають чоловіка, що прогулюється вулицею, валять його на землю, потім відводять в автомобіль, лежачи на підлозі якого затриманий запитує: "А яка зрада-то?", але оперативний співробітник йому не відповідає.

Раніше в Росії вперше винесли вирок жінці-військовослужбовиці за ухилення від мобілізації

Вагітну жінку-єфрейтора з малолітньою дитиною визнали винною в неявці на військову службу в період мобілізації. Її засудили до шести років у колонії загального режиму. Виконання вироку відклали до 2032 року у зв'язку з тим, що у підсудної неповнолітні діти.

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