Загорівся двигун автівки, а потім полум'я перекинулося на салон.

Вчора, 11 серпня, у Москві спалахнуло авто, закріплене за заступником начальника управління Путіна з державних нагород Сергієм Зубковим. Двигун автівки марки BMW спалахнув на Ленінградському проспекті.

Як повідомляють російські Телеграм-канали, що автівка належить автобазі управління адміністрації російського диктатора Володимира Путіна.

Спочатку спалахнув двигун, а потім підгорів і салон BMW. За попередніми даними, всередині нібито нікого не було. На місце викликали пожежників.

РосЗМІ зазначають, що машина закріплена за заступником начальника управління президента Росії з державних нагород Сергієм Зубковим. Офіційно інформацію досі не підтвердили.

Що передувало

Пожежа імпортної автівки виглядає комічно, адже напередодні російський диктатор Володимир Путін придумав, як популяризувати російський автопром. Він вирішив розпочати з чиновників та наказав усім їм їздити на російських автівках, тобто "Москвичах" та "Ладах".

На тлі санкцій РФ вирішила розвивати автопромисловість, але невдало. У січні-лютому 2022 року продажі машин марки Lada впали на 19,4%. 16 березня 2022 року через відсутність запчастин "АвтоВАЗ" оголосив про корпоративну відпустку.

Згодом нова Lada Aura феєрично підмочила репутацію російського автопрому - машина не завелася під час презентації на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Ба більше, значна кількість автомобілів Lada Vesta NG, що надходять до дилерів, знаходяться в стані "недокомплекту".

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