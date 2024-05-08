Анастасія Дьоміна також була членом правлячої партії РФ.

У Москві померла дружина депутата від партії "Единая Россия" Валерія Дьоміна Анастасія. Раніше вона звинувачувала чоловіка у побитті. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За даними ЗМІ, 42-річна Дьоміна померла 6 травня. На початку року жінка зламала плече і кілька місяців страждала від болю. Як родичі розповіли поліцейським, останнім часом стан Деміної погіршився: біль посилився, Анастасія приймала багато знеболювальних і скаржилася на панічні атаки. 6 травня жінка ніби заснула, діти вкрили її та пішли гуляти, а коли повернулися, Дьоміна вже не встала. Точні причини смерті має виявити судмедекспертиза.

"Наприкінці лютого Дьоміна звинуватила свого чоловіка, депутата від "Єдиної Росії" у Бабушкінському районі Валерія Дьоміна, у побитті. Чоловік, який повернувся з СВО додому у відпустку, сердився, що дружина майже не займається роботою по дому через зламану руку, і накинувся на неї, бив і тягав за волосся. Удари чоловіка лише посилили травму плеча. При цьому сам Дьомін останнім часом проводив із коханкою, з якою вже познайомив дітей", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Як розповіли журналістам рідні Дьоміної, після побиття Анастасія написала заяву в поліцію, але за порадою колег з "Единой России" пізніше жінка забрала заяву. Сама Дьоміна була депутатом від правлячої партії в РФ Ради муніципальних депутатів округу Ростокіно.

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