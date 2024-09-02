В середині серпня мер столиці РФ Собянін заявив, що Москва стане лідером із набору контрактників.

На станціях московського метро відкрилися пункти вербування на війну в Україні. За інформацією The Moscow Times, один такий пункт відкрито на станції "Слов'янський бульвар". При цьому, за даними активістки Пауліни Сафронової, інший пункт набору контрактників відкрили на станції метро "Ховрине".

Зазначається, що в середині серпня мер столиці РФ Сергій Собянін заявив, що Москва відправить на війну в Україні 23 тисяч людей цього року і стане лідером із набору контрактників серед російських регіонів. Наприкінці липня він видав указ про підвищення разової виплати за підписання контракту з Міноборони РФ до 1,9 млн. руб. Сума стала рекордною для російських регіонів, поки в Санкт-Петербурзі не почали платити 2,1 млн. руб.

"Рішення збільшити виплати в Москві було пов'язане зі скороченням кількості охочих вирушити на війну. ... За даними Єдиного пункту відбору на контрактну службу, з середини літа 2023-го до початку серпня 2024 року інтерес до контрактів з Міноборони РФ знижувався. Так, у серпні 2023-го брати участь у війні погодилося понад 3 тис. осіб, а в червні 2024 року — трохи більше тисячі", - резюмує видання. Відео дня

Росіяни на війні в Україні- останні новини

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