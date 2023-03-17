Силовики прийшли за підозрою в "спонсоруванні ЗСУ", при собі у них були кувалди і електрошокери.

В Росії у московські бари Underdog і La Virgen прийшла поліція через підозру, що заклади можуть бути причетні до фінансування "Збройних сил України".

Очевидці повідомили "ОВД-Інфо", що поліцейські прийшли в бари з кувалдою і електрошоками. Канал повідомляє, що одну з відвідувачок співробітники силових структур змусили написати на дверях закладу літеру "Z" і слова "За Росію".

За інформацією SOTA, в самому барі змінився музичний репертуар після появи поліції. Кореспондент каналу чув пісні путіністів Shaman, "Любе", а також "Синя хустинка" і "Хей, ой, та кінь мій вороний".

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У свою чергу "Медіазона" з посиланням на співробітника Underdog, який побажав залишитися анонімним, пише, що поліцейські змушували відвідувачів підспівувати, погрожуючи їм електрошокерами, а також просили людей з татуюваннями роздягнутися.

Пізніше "ОВД-Інфо" написав, що серед відвідувачів і персоналу обох закладів є затримані, яких відвезли в ОВС по Басманному району. Їх число правозахисники не уточнили. Адвокатів до затриманих не пускали.

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