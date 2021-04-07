Ґвалтівник попросив школярів донести важкий пакет до будинку, а потім пригрозив ножем.

У Москві затримали 47-річного раніше судимого чоловіка, який понад три години утримував та ґвалтував двох школярів у покинутій будівлі в Південному Бутові.

Читайте такожУ Росії виявили звалище людських рештокПро це пише сайт life.

Повідомляється, що 5 квітня насильник зустрів двох 14-річних підлітків і попросив допомогти донести важкий пакет до будинку.

Але коли вони дійшли до парку, чоловік дістав ніж і під погрозами затягнув школярів в покинуту будівлю.

На цей час хлопчики проходять курс психологічної реабілітації. Порушено кримінальну справу.

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Автор: Катерина Шварц