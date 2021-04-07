У Москві затримали 47-річного раніше судимого чоловіка, який понад три години утримував та ґвалтував двох школярів у покинутій будівлі в Південному Бутові.
Читайте такожУ Росії виявили звалище людських рештокПро це пише сайт life.
Повідомляється, що 5 квітня насильник зустрів двох 14-річних підлітків і попросив допомогти донести важкий пакет до будинку.
Але коли вони дійшли до парку, чоловік дістав ніж і під погрозами затягнув школярів в покинуту будівлю.
На цей час хлопчики проходять курс психологічної реабілітації. Порушено кримінальну справу.
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