У телевізорі жінку переконали, що "потрібно зберігати пильність".

Пенсіонерка з Москви Віра Павлівна "здала" сусідку з України після перегляду пропагандистських програм. У телевізорі її переконали, що зараз треба "зберігати пильність".

Про це повідомляє російський телеграм-канал Baza.

За версією росіянки, в середині липня вона випадково почула суперечку між двома сусідками щодо війни в Україні. Одна з жінок, Олена, начебто емоційно заявила, що Збройні сили України скоро повернуть Донбас, звільнять від загарбників усю країну та висадять у повітря Кримський міст.

"Спочатку це не особливо зачепило Віру Павлівну, до того ж Олену вона до ладу й не знала. Проте інші сусіди розповіли пенсіонерці, що жінка раніше жила на Одещині та переїхала до Москви, оскільки тут у неї живе чоловік. Віра Павлівна серйозно обдумала цю інформацію і майже через місяць все ж таки повідомила про Олену в поліцію. Хоча остаточне рішення пенсіонерка ухвалила через телевізор — за словами старенької, там їй пояснили, ніби в українців "невідомо що" в голові і тому зараз треба бути напоготові", - пише канал.

Про долю українки Олени інформації немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Бад-Вісзее (Німеччина) агресивна росіянка на дитячому майданчику накинулася на українців. Жінка без причини лаявла дворічного хлопчика та його маму, супроводжуючи свою істерику погрозами і звинуваченнями.

Агресивна особа заявила, що диктатор Путін "все робить правильно" і скоро Росія простягнеться "від Москви до Мюнхена".На цьому агресія росіянки не закінчувалася. Жінка ввійшла в кураж та видала, що "українців потрібно знищувати як євреїв".

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