У Санкт-Петербурзі розшукують підозрюваного, який жорстоко розправився з 43-річною росіянкою.
Про це повідомляє Рен ТВ.
За даними видання, на Пулковському шосе знайшли тіло жінки, прив'язане проводом за шию до автомобіля. У вбивстві підозрюють її співмешканця. Не так давно пара посварилася, тому жінка намагалася розірвати стосунки. Відомо, що за кілька годин до смерті жертва спілкувалася з ним телефоном.
Знайомі вбитої розповіли, що підозрюваний крав у співмешканки речі і закладав їх у ломбарді через проблеми з наркотиками. І це попри те, що вбита утримувала його і купила співмешканцю дві машини.
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На думку подруг загиблої, саме її співмешканець організував вбивство. Він нібито виманив її під приводом того, що йому треба забрати з квартири свої речі.
Поліція веде розшук підозрюваного.