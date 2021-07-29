Підозрюваний крав у співмешканки речі і закладав їх у ломбарді через проблеми з наркотиками.

У Санкт-Петербурзі розшукують підозрюваного, який жорстоко розправився з 43-річною росіянкою.

Про це повідомляє Рен ТВ.

За даними видання, на Пулковському шосе знайшли тіло жінки, прив'язане проводом за шию до автомобіля. У вбивстві підозрюють її співмешканця. Не так давно пара посварилася, тому жінка намагалася розірвати стосунки. Відомо, що за кілька годин до смерті жертва спілкувалася з ним телефоном.

Знайомі вбитої розповіли, що підозрюваний крав у співмешканки речі і закладав їх у ломбарді через проблеми з наркотиками. І це попри те, що вбита утримувала його і купила співмешканцю дві машини.

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На думку подруг загиблої, саме її співмешканець організував вбивство. Він нібито виманив її під приводом того, що йому треба забрати з квартири свої речі.

Поліція веде розшук підозрюваного.

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Автор: Денис Прядко