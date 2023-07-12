Під час обшуків у заміському будинку Пригожина знайшли добре обладнаний медичний кабінет.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин лікувався від раку. Йдеться про рак абдомінальної області (прямої кишки, анального каналу або заднього проходу), розповіли російському виданню "Проект" два його "співробітники".

Ватажок головорізів лікувався від раку тривалий час і проходив серйозну терапію. За словами джерел видання, наразі "процес утворення пухлини нібито зупинено".

Через хворобу Пригожин нібито веде здоровий спосіб життя і дотримується суворої дієти.

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Один з багаторічних "співробітників" Пригожина стверджує, що протягом останнього часу бачив тільки один раз, як той дозволив собі випити склянку лимонаду.

Також журналісти зауважують, що під час обшуків у заміському будинку Пригожина знайшли добре обладнаний медичний кабінет з реанімаційним ліжком, апаратом для штучної вентиляції легень і кисневим концентратом.

За даними "Проекту", Пригожин лікувався в елітній клініці "Согаз", пов'язаній з донькою Путіна Марією Воронцовою і був однии з її перших клієнтів зі статусом "супер VIP" під вигаданим ПІБ "Дмитро Гейлер". Під час обшуків у ватажка ПВК знайшли паспорт на це прізвище.

Заколот Пригожина - головне

У ніч на 24 червня 2023 року ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин наказав своїм військам рушити на Москву і "зупинити" військове керівництво РФ. У Ростовській області відбулися перші боєзіткнення приватної армії з регулярними військами РФ, у результаті яких ВКС РФ зазнали великих втрат.

Путін назвав учинок Пригожина "зрадою" і негайно залучив до переговорів зі своїм "кухарем" білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Вже під вечір Пригожин розвернув колони у напрямку польових таборів.

Відомо, що частину ПВК "Вагнер" перекинули до Білорусі, де бойовики нібито "вчитимуть" білоруську армію воювати. Проти самого ватажка вже нібито закрили справу, однак деяких військових топ-посадовців РФ, які, на думку слідства, могли знати про наміри Пригожина, досі допитують.

Як писав Інститут вивчення війни, рішення Путіна не ліквідовувати ПВК "Вагнер" та не переслідувати учасників заколоту ставить російську владу у незручне становище.

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