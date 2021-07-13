Молоді люди забруднили ліфт кров'ю, а після бійки прийшли з відром води і вимили кабіну.

У Єкатеринбурзі молода пара влаштувала криваву бійку у ліфті, а потім прийшла його відмивати.

Відео інциденту опублікували в групі "Инцидент-Екатеринбург" в соціальній мережі Вконтакте.

У мережу потрапив відеозапис з камер, встановлених в ліфті. Молодий чоловік і дівчина забігли в ліфт, при чому чоловік вже був з розбитою головою.

Протягом декількох хвилин він кілька разів ударив дівчину, та била у відповідь. Молоді люди забруднили ліфт кров'ю, а після бійки прийшли з відром води і вимили кабіну.

Обережно! На відео присутні сцени насильства!!!

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Автор: Денис Прядко