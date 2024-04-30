Комунальники вибачилися та пообіцяли перефарбувати бордюр.

У Новосибірську (Російська Федерація) керуюча компанія після скарг, що надійшли, вибачилася і змінила колір бордюру, який напередодні пофарбували в жовто-синій колір. Про це повідомляє "Підйом".

Зазначається, що в РФ стався черговий інцидент із кольорової гами українського прапора. Зокрема, у місті Новосибірськ місцеві жителі поскаржилися на бордюр, який пофарбували у синій та жовтий колір, що нібито можна розцінювати як підтримку України.

"У керуючій компанії всі списали на художнє бачення робітника, наголосивши, що непатріотичність вже усунена. І про всяк випадок перепросили", - повідомляє ресурс. Відео дня

Зокрема, мешканці будинку на Танковій вулиці запевняють, що бордюр перефарбували, "поки всі спали", а керівник компанії "Довіра" Володимир Симонов розповів журналістам, що неправильні кольори обрав "союзник з Азії".

"Вже зафарбовують. Просто вийшла накладка. Там узяли фарбу п'яти квітів, щоб пофарбувати лави там та бордюри. А у нас робітник, як я називаю, "союзник з Азії", і він ось взяв ці два кольори. Я, каже, щось на думку спало, що красиво буде жовто-синій, і взяв і пофарбував із бухти-барахти", — цитує ресурс Симонова.

Чиновник запевнив, що тепер проукраїнський бордюр буде червоно-синім, а винного покарають.

"Буду в будь-якому разі директора лаяти. Такі речі треба пояснювати. Я сам проти, це для мене нонсенс. Я прошу вибачення", - заявив управлінець.

За даними "Медузи", повідомлення про синьо-жовтий бордюр спочатку з'явилося в новосибірському паблику "АСТ-54" у "ВКонтакті". Зокрема, фото та відео бордюру опублікувала місцева мешканка. Противниця синьо-жовтого поєднання кольорів написала: "Ось така краса з'явилася рано-вранці, поки всі спали, у дворі на Танковій, 45/2. Виникає питання, чому не можна було пофарбувати в кольори російського триколору?".

При цьому, чи живе автор поста в дійсності в будинку на Танковій вулиці, невідомо.

Видання зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення РФ російські правоохоронні органи регулярно переслідують громадян за поєднання жовтого та синього кольорів, які присутні на державному прапорі України. Зокрема, у квітні на журналістку Антоніду Смоліну з Великого Устюга написали донос про "дискредитацію" армії через фотографію у "ВКонтакті", на якій вона стоїть у жовтій куртці на тлі блакитного неба.

Переслідування росіян за кольори українського прапора

Днями у столиці РФ поліція покарала за "дискредитацію армії" москвича Станіслава Нетесова через те, що його волосся було пофарбоване в блакитний, зелений і жовтий колір. Співробітники поліції звернули увагу на волосся Нетесова, коли він прийшов у відділення, щоб подати заяву про побиття і крадіжку.

Напередодні невідомі на зупинці в центрі Москви відібрали у нього телефон і сильно побили, внаслідок завдання ударів хлопець втратив зуб. Російські правоохоронці визнали заяву Нетесова непереконливою і звинуватили його в дискредитації армії РФ – нібито різнобарвна зачіска побитого москвича символізує Україну.

Крім цього, силовики зняли у молодої людини відбитки пальців. Вони також заявили Нетесову, що змусять його "цілувати рідну землю в окопах" і вручили повістку у військкомат.

Вас также могут заинтересовать новости: