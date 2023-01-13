Росіяни будуть розплачуватися за падіння доходів від нафти.

Громадян Росії в 2023 році може очікувати підвищення податків. Це один з варіантів, на який може піти Кремль для компенсації падіння доходів від нафти.

Як повідомило видання The Moscow Times, такою думкою поділилися експерти Центру макроекономічного аналізу Альфа-Банку. У минулому році в Росії зафіксували дефіцит бюджету в розмірі 3,3 трильйона рублів, що становить 2,3% від ВВП держави-агресора. Підсумковий показник перевищив всі прогнози Міністерства фінансів. Восени очікувалося побачити дефіцит 0,9% від ВВП, а в грудні прогноз підняли до 2%.

В результаті балансуюча вартість нафти піднялася до $101 за барель. А якщо виключити разові надходження від "Газпрому", то вийде $115 — рекорд в історії Росії. Варто відзначити, що балансуюча ціна — це показник, при якому доходи покрили б витрати бюджету. Однак на практиці російський сорт нафти Urals торгується набагато дешевше: у грудні вартість знизилася до $50,5, а в січні опускалася нижче $40. Основною причиною таких цін названо знижки, які змушені надавати нафтовики з РФ.

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Головний економіст Альфа-Банку Наталія Орлова назвала різницю між потрібною і реальною вартістю нафти свідченням "крихкості" бюджету. У 2021 році балансуюча ціна була в розмірі $72, а в 2018 і 2019 роках — $49. Експерт впевнена, що в поточній ситуації Мінфіну РФ доведеться скорочувати витрати. А якщо ці кроки не допоможуть, "постане питання про необхідність збільшити податкові збори".

"Стеля" цін на російську нафту: що відомо

На початку грудня в ЄС встановили граничну вартість російської нафти в розмірі $60 за барель. Тільки при такій ціні країни ЄС, Великобританія, Канада, Японія, США і Австралія будуть надавати послуги, пов'язані з експортом "чорного золота" з РФ. А з 5 лютого в силу вступить заборона на закупівлю російських нафтопродуктів.

Віце-прем'єр РФ Олександр Новак 6 грудня заявив, що компаніям з РФ заборонять реалізовувати нафту в рамках цінової "стелі". Одним з заходів у відповідь уряд країни-агресора розглядав скорочення видобутку "чорного золота".

В кінці грудня в РФ заявили, що спробують зменшити вплив обмежень шляхом збільшення експорту сирої нафти.

Згідно з підрахунками аналітиків Bloomberg, через "стелю" вартості Росія щодня втрачає $172 мільйони на продажах "чорного золота".

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