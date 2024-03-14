У 2022 році дівчина нібито з розумінням поставилася до підриву Кримського мосту.

У Підмосков'ї затримали українку за однією з улюблених статей ФСБ - за "виправдання тероризму". Про це повідомляє російський опозиційний проект ASTRA з посиланням на свої джерела.

"У підмосковній Балашисі затримано громадянку України 29-річну Юлію Тишакову", - йдеться в повідомленні. За даними "Астри", у Тишакової подвійне громадянство - РФ і України, але вона постійно проживає і працює в Росії.

Слідчий комітет РФ вважає, що дівчина в соціальній мережі "Х" (раніше - Twitter) керує профілем "Холі лапушка". Нібито 8 жовтня 2022 року в цьому профілі з'явився запис, що виправдовує підрив Кримського мосту.

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"Порушено справу за 2 статтею 205.2 КК РФ (публічне виправдання або пропаганда тероризму)", - йдеться в публікації.

Про нюанси російського правосуддя

У РФ від кримінальної відповідальності звільнено учасника ПВК "Вагнер", який, повернувшись додому після війни в Україні, садистки побив колишню дружину. Мировий суд Курчатовського району Челябінська звільнив від кримінальної відповідальності колишнього вагнерівця, який побив матір трьох дітей у жовтні 2022 року. "Герой" увірвався у квартиру і побив до такої міри, що жінка потрапила на операційний стіл.

Раніше в РФ суд заарештував 24-річну Анастасію, яка разом зі знайомим пили чай в одному з кафе міста Нижній Новгород. У неї у вухах були різнокольорові сережки, а її супутник був одягнений у рожевий светр, на який був приколотий значок у вигляді прапора України. До молодих людей пристав агресивний чоловік. Він штовхав хлопця, ображав, а потім зірвав з його одягу значок. Невідомий знімав те, що відбувається, на відео, яке потім виклав у соціальні мережі.

В об'єктив потрапила Анастасія, яку потім викликали на допит співробітники центру з протидії екстремізму. Сормовський суд Нижнього Новгорода визнав винною в "публічній демонстрації символіки екстремістської організації" (20.3, ч.1 КпАП) - суд визнав, що сережки дівчини символізують ЛГБТ.

За даними "Астра", відео, через яке Настю заарештували, опублікував Z-активіст Владислав Поздняков. Він відомий у РФ ще й тим, що "переслідує жінок". Згідно з відкритими джерелами, у грудні 2018 року Позднякова було засуджено на два роки умовно за статтею 282 КК РФ за "дії, спрямовані на приниження людської гідності щодо жінок", але незабаром вирок скасували у зв'язку зі змінами в КК РФ.

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