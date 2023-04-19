У ролику зазначено, що деякі громадяни помилилися з професією і пропонують зарплату понад 204 000 рублів.

На тлі можливого початку українського наступу Міністерство оборони Російської Федерації розмістило рекламу із закликом таксистів, охоронців і фітнес-тренерів піти на війну.

У ролику зазначено, що зазначені категорії громадян помилилися з професією і пропонують зарплату понад 204 000 рублів.

У мережі припустили, як же незабаром склалася б доля у героїв ролика.

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"Таксист отримав поранення в голову, після чого відправився в овочевий відділ. Його виплати присвоїли спритні родичі. Спортсмен чілить в качалці, але вже без ніг. А ось охоронець тепер може охороняти хіба що царство Аїда", - зазначили користувачі.

Війна в Україні - втрати РФ

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 620 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії Росії в Україні невпинно збільшуються. Як повідомляє Генштаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 183 750 чоловік особового складу.

Українські сили оборони суттєво послабили особовий склад професійних російських військових. Як заявив генерал армії Микола Маломуж, за останні два місяці будо знищено близько шести бригад.

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