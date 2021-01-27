Жінка розмістила біля свого будинку сніговиків з плакатами. Наступного дня до неї приїхала поліція.

В Архангельській області Росії жінку заарештували за організацію "пікету сніговиків".

Про це у Facebook повідомляє "Поморье - не помойка".

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За даними спільноти, активістка Олена Калініна розмістила фотографії сніговиків з плакатами біля свого будинку в селі у себе на сторінці в соціальній мережі Вконтакте в написом "масовий пікет в Зачачьє".

Як повідомляється, сьогодні до жінки приїхали співробітники поліції.

"Сніговиків і плакати знищили. Олену відвезли в Ємецьк в найближчу ділянку поліції, куховарять протокол", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Катерина Лиманська