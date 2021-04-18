Від отриманих ран дитина загинула на місці.

У Башкортостані зграя бродячих собак на смерть загризла чотирирічного хлопчика.

Про це повідомляє прес-служба прокуратура республіка.

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Як повідомляється, в Учалінському районі 4-річний хлопчик під час прогулянки піддався нападу бродячих собак. Від отриманих ушкоджень дитина померла на місці.

Місцева прокуратура почала перевірку за фактом бездіяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування, які не організували заходи щодо вилову бездоглядних тварин.

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Автор: Катерина Лиманська