Свою пропозицію Журавльов пояснив тим, що відвідуваність соцмереж перевищує показники інших сайтів.

Депутат Державної Думи РФ Олексій Журавльов виступив з пропозицією заборонити близько 20 емоджі, використовуваних в сучасних смартфонах. Причина в тому, що вони нібито пропагують "нетрадиційні цінності".

Про свою ініціативу Журавльов заявив "Російській газеті". За його словами, заборонити варто емодзі, на яких зображені "одностатеві пари з дітьми, чоловіки і жінки, що цілуються, вагітний чоловік, чоловік-наречена з вусами, бородаті жінки і т.д".

"Це все бачать діти, вони смайлики ці постійно один одному пересилають", – зазначив він, нагадавши, що в Росії діє закон про заборону ЛГБТ-пропаганди, а "це якраз справжнісінька пропаганда".

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Свою пропозицію Журавльов пояснив тим, що відвідуваність соцмереж перевищує показники інших сайтів.

"Необхідно вжити заходів для того, щоб видалити ці смайли і заблокувати їх використання в Росії. Якраз у свято Хрещення Господнього варто про це подумати – це день, коли віруючі "наслідують" Христа, і ми всі повинні транслювати своїм дітям і взагалі всім майбутнім поколінням росіян традиційні цінності", – сказав депутат.

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