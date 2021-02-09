За словами фахівців, це загрожує онкологічними захворюваннями.

У Воркуті дороги посипають замість реагенту миш'яком і свинцем.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Читайте такожУ Росії представили смарт-рушницю для хіпстерів та зумерів (відео)

Місцеві активісти взяли проби ґрунту та відходів, які звозять на зберігання до шахти "Воркутинська". Знайшли в них сильне забруднення важкими металами. Повідомляється, що цими шлаками в місті покривають дороги. Машини їздять по них і перетворюють на пил - в результаті над Воркутою стоїть токсичний смог, а коли все тане — залишки зі снігом розносяться по місту і потрапляють в річки.

"Фахівці кажуть, що все це загрожує хворобами лор-групи і онкологією. Але муніципалітет стверджує, що шлаки відносяться до п'ятого (найнижчого) класу небезпеки. Тому міняти реагент на безпечний ніхто не буде", - йдеться в повідомленні.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН