У Воркуті дороги посипають замість реагенту миш'яком і свинцем.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
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Місцеві активісти взяли проби ґрунту та відходів, які звозять на зберігання до шахти "Воркутинська". Знайшли в них сильне забруднення важкими металами. Повідомляється, що цими шлаками в місті покривають дороги. Машини їздять по них і перетворюють на пил - в результаті над Воркутою стоїть токсичний смог, а коли все тане — залишки зі снігом розносяться по місту і потрапляють в річки.
"Фахівці кажуть, що все це загрожує хворобами лор-групи і онкологією. Але муніципалітет стверджує, що шлаки відносяться до п'ятого (найнижчого) класу небезпеки. Тому міняти реагент на безпечний ніхто не буде", - йдеться в повідомленні.
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