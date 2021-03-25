У Росії літак сполученням Москва-Краснодар повернули через мем з Путіним, який отримали кілька пасажирів.
Про це повідомляє Medialeaks.
Читайте такожУ месенджери - з паспортом: в Росії вигадали новий спосіб приборкати інтернет
Як повідомляється, кілька пасажирів отримали картинки по системі AirDrop (спосіб передачі файлів між iPhone, за допомогою якого можна без підтвердження одержувача надіслати йому будь-який файл, якщо налаштування телефону адресата дозволяють).
На одній з картинок була зображена дівчина в хіджабі та з обличчям Путіна. Її руки були складені як під час молитви. Також пасажири отримали картинку, на якій було написано: "У мене ніж".
Пасажири занепокоїлися і повідомили про інцидент бортпровідникам, а ті передали інформацію пілотам. Екіпаж занепокоївся і вирішив повернутися в аеропорт.
Як повідомляється, мемами на борту літака ділилася 25-річна пасажирка. Мотиви її вчинку невідомі. Тепер дівчині загрожує штраф.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Собчак зняла фільм про випущеного на свободу "скопинського" маніяка: йому "по кайфу" (відео)
- Росіянин замовив кілерам колишнього зятя: тіло вбитого знайшли в гаражі (фото)
- Планував криваву бійню: Російський школяр вів у мережі щоденник терориста і попався (відео)
- Не вміє ходити, відгукується на "киць-киць": у Росії виявили "дівчинку-кішку" (відео)
- Росіянин вчив школярів розбирати гранату і залишився без пальців
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram