Пасажири злякалися картинки з Путіним у хіджабі.

У Росії літак сполученням Москва-Краснодар повернули через мем з Путіним, який отримали кілька пасажирів.

Про це повідомляє Medialeaks.

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Як повідомляється, кілька пасажирів отримали картинки по системі AirDrop (спосіб передачі файлів між iPhone, за допомогою якого можна без підтвердження одержувача надіслати йому будь-який файл, якщо налаштування телефону адресата дозволяють).

На одній з картинок була зображена дівчина в хіджабі та з обличчям Путіна. Її руки були складені як під час молитви. Також пасажири отримали картинку, на якій було написано: "У мене ніж".

Пасажири занепокоїлися і повідомили про інцидент бортпровідникам, а ті передали інформацію пілотам. Екіпаж занепокоївся і вирішив повернутися в аеропорт.

Як повідомляється, мемами на борту літака ділилася 25-річна пасажирка. Мотиви її вчинку невідомі. Тепер дівчині загрожує штраф.

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Автор: Катерина Лиманська