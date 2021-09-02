Розгніваним батькам учнів горе-викладач пояснив, що не чув ані будильника, ані їхніх дзвінків.

У Нижньому Тагілі молодий класний керівник проспав 1 вересня.

Про це повідомляє телеканал "Реальний Тагіл".

Інцидент трапився з 22-річним класним керівником 2-А на ім'я Олександр, для якого 1 вересня мало стати першим робочим днем.

Розгніваним батькам учнів горе-викладач пояснив у шкільному чаті, що не чув ані будильника, ані їхніх дзвінків. Незабаром вчителю повідомили про його звільнення.

"Мене звільнили. Причина звільнення - невихід на роботу. Атмосфера в школі була дуже приємна і доброзичлива. Але це скандал на все місто, так що не вийшло ніяких коригувань в цю ситуацію внести", - розповів Олександр.

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У самій школі інцидент підтвердили, додавши, що остаточне рішення щодо викладача ще не відомо.

"Так. Учитель початкових класів Олександр дійсно сьогодні не вийшов на роботу, за що був відсторонений від уроків і від керівництва 2 "А" класом. З нього буде взята пояснювальна записка за даним фактом, після якої керівництво школи прийме рішення про його подальшу діяльність в нашій установі", - пояснив директор школи №100 Дмитро Язовських.

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Автор: Григорій Бондар