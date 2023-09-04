У нього випустили близько 12 куль.

У російському місті Батайськ натовп побив найманця приватної військової компанії "Вагнер", який воював проти України.

Про це пише російський Telegram-канал "Обережно новини" з посиланням на друзів окупанта. В'ячеслав К. у складі російської військової компанії їздив до Африки та України. Найближчим часом він збирався знову поїхати на загарбницьку війну РФ.

Під час прогулянки зі своєю дівчиною в парку у нього стався конфлікт з незнайомим чоловіком. У якийсь момент з кафе "Клевер" вибігли 10-20 "гостей країни" і почали його бити. За словами друзів загарбника, його ображали за те, що він росіянин, а також за участь у війні.

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Крім того, чоловік, з яким у нього виник конфлікт, випустив у "вагнерівця" близько 12 куль з травматичного пістолета. Одна з них потрапила в голову. Тепер окупант ходить на перев'язки.

Побиття окупантів у Росії

Нагадаємо, в серпні в Краснодарському краї на березі річки знайшли тіла колишніх найманців ПВК "Вагнер". Повідомлялося, що їх забили до смерті.

У Забайкальському краї побили іншого російського окупанта, який повернувся з війни без однієї ноги. Нападники назвали його вбивцею і зірвали з нього нагороди.

А в Красноярському краї азербайджанці під час бійки вбили росіянина і серйозно поранили загарбника, який воював проти України.

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