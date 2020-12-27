13-річним школярам вручили звання єфрейтора і молодшого сержанта, а також погони. Але як це оформлено юридично - не уточнюється.

У російському Іркутську співробітники Росгвардії вручили шістьом учням місцевої гімназії звання єфрейтора і молодшого сержанта.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Читайте такожРосійському другокласнику відбили нирки після скарг матері на побори в ліцеїДіти навчаються у профільному класі відомства, всі вони неповнолітні.

Зазначається, що звання отримали шестеро дітей, які відзначилися у навчанні за підсумками минулого навчального року.

Школярам вручили перші погони, але як це оформлено юридично - не уточнюється. Згідно із законом, на службу до Росгвардії можна вступити не раніше 18 років.

За даними видання, профільний клас був відкритий торік для п'ятикласників, значить більшості його учнів не більше 13 років.

Раніше в місті Златоуст Челябінської області співробітники спецназу Федеральної служби виконання покарань провели показовий виступ для учнів місцевої школи №21.

Школярів, включаючи учнів молодших класів, зібрали в спортзалі, де співробітники Федеральної служби виконання покарань РФ показали їм, як розганяють бунт у колонії та знешкоджують злочинців. Спецназівці вишикувалися в ряд із щитами і кийками, їхній командир віддавав команди "Палицею зверху, бий!" і "Палицею знизу, бий!", які вони неухильно виконували.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська