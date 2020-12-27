У російському Іркутську співробітники Росгвардії вручили шістьом учням місцевої гімназії звання єфрейтора і молодшого сержанта.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Читайте такожРосійському другокласнику відбили нирки після скарг матері на побори в ліцеїДіти навчаються у профільному класі відомства, всі вони неповнолітні.
Зазначається, що звання отримали шестеро дітей, які відзначилися у навчанні за підсумками минулого навчального року.
Школярам вручили перші погони, але як це оформлено юридично - не уточнюється. Згідно із законом, на службу до Росгвардії можна вступити не раніше 18 років.
За даними видання, профільний клас був відкритий торік для п'ятикласників, значить більшості його учнів не більше 13 років.
Раніше в місті Златоуст Челябінської області співробітники спецназу Федеральної служби виконання покарань провели показовий виступ для учнів місцевої школи №21.
Школярів, включаючи учнів молодших класів, зібрали в спортзалі, де співробітники Федеральної служби виконання покарань РФ показали їм, як розганяють бунт у колонії та знешкоджують злочинців. Спецназівці вишикувалися в ряд із щитами і кийками, їхній командир віддавав команди "Палицею зверху, бий!" і "Палицею знизу, бий!", які вони неухильно виконували.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- У Росії в підвалі знайшли розчленоване тіло в пакетах: останки пролежали там рік (відео)
- У Росії шкуродери викинули кота у зав'язаному мішку: його врятували сортувальники сміття (відео)
- Російський чиновник збудився під час конференції через декольте колеги (відео)
- У Росії подружжя посадили на 13 років через весільне фото: у кадр потрапив працівник ФСБ
- "Страшний" пам'ятник Оленці з російського села продадуть на аукціоні
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram