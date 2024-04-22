Три людини загинуло, ще двоє постраждали.

У Росії сталася потужна пожежа на машинобудівному заводі "ЕНІКмаш" у Воронежі. Як повідомляють російські телеграм-канали, пожежа вирує в складських приміщеннях, пожежі присвоєно третій ранг складності.

Осередок загоряння, за словами очевидців, розташований у цеху з виробництва електрообладнання.

За даними Mash, унаслідок пожежі три людини загинуло, ще двоє постраждали. Загиблих знайшли під завалами співробітники МНС.

Згодом стало відомо, що пожежу на воронезькому заводі "ЕНІКмаш" локалізували на площі 500 квадратних метрів. Із палаючого цеху винесли чотири балони з пропаном і один із киснем. Була загроза вибуху.

На вулицях міста затори через велику кількість диму та погану видимість.

Завод ЕНІКмаш спеціалізується на ковальсько-пресовому машинобудуванні.

У Росії знищили важливий корабель

21 квітня вранці в Севастополі прогриміли вибухи, окупаційна влада оголосила повітряну тривогу. Потім з'явилася інформація про можливий удар протикорабельними ракетами по одному з кораблів окупантів у тимчасово окупованому Севастополі. Йдеться про рятувальне судно для підводних човнів ЧФ РФ "Коммуна".

У Військово-морських силах (ВМС) ЗСУ підтвердили, що в Криму вдалося вразити корабель ЧФ РФ "Коммуна". Як зазначали в Forbes, це позбавить підводний флот РФ життєво важливої підтримки.

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