Він проведе їх у виправній колонії загального режиму.

В Росії суд засудив до 4 років позбавлення волі студента, який помочився на стенд, присвячений ветерану.

Про це повідомляють у прокуратурі Москви.

19-річний Матвій Юферов помочився на стенд з портретом ветерана війни. Він зняв це на камеру, після чого опублікував це відео в мережі.

"Встановлено, що вночі 25 листопада 2021 року, обвинувачений, перебуваючи на об'єкті меморіального значення - Алея слави ветеранів Великої Вітчизняної війни – жителів району Ізмайлово Москви, розташованої на Ізмайловському бульварі, вчинив дії, що ображають пам'ять захисників Вітчизни, принижують честь і гідність ветерана Великої Вітчизняної війни, - осквернив стенд, присвячений ветерану Великої Вітчизняної війни гвардії-лейтенанту Фролову Анатолію Олександровичу, нагородженому Орденом Великої Вітчизняної війни I ступеня, численними медалями, в тому числі "За оборону Москви", - йдеться в повідомленні.

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За даними Медіазони, Юферова визнали винним у реабілітації нацизму.

Раніше повідомлялося, що у колишнього прем'єра терористичної ДНР, а нині депутата Держдуми РФ від "Єдиної Росії" знайшли квартиру в Дубаї майже за півмільйона євро.

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