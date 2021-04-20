Росіянин пережив напад.

У російському Барнаулі пасажири напали на таксиста та вдарили ножем у горло. Чоловіка врятувало друге підборіддя.

Читайте також"Засмоктало під плиту": росіянин потонув у ямі з брудом (відео)Про це пише Telegram-канал LifeShot.

«39-річний Михайло Толстих розповів, що минулої ночі він підібрав кілька хлопців біля узбіччя, а тому їх даних він не знає. В кінці поїздки між водієм і пасажирами стався конфлікт – один з них спробував перерізати таксисту горло», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що чоловік вижив і навіть записав відео, поки чекав на «швидку допомогу». За словами медиків, він був «у сантиметрі жиру від смерті».

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Автор: Катерина Шварц